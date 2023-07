Nuovo step per Pharrell Williams | il designer disegna un abito per Beyoncé

(Di venerdì 28 luglio 2023) Life&People.it Unperdopo il suo esordio poche settimane fa a Parigi; il cantante-ha progettato un meravigliosodi scena per Beyonce (al momento impegnata nel suo Renaissance Tour) firmato Louis Vuitton sfoggiato sul palco di Detroit. Un’operazione molto significativa per un artista a tutto tondo che si candida seriamente a diventare uno dei grandi protagonisti del fashion. Una tuta tempestata di diamanti firmata Louis Vuitton E’ risaputo che i due diretti interessati sono legati da un rapporto di stima ed amicizia; ne è conferma il fashion show allestito a Parigi con un front row costellato da star, tra cui Miss Giselle Knowles affiancata dal marito Jay-Z (il quale ha poi eseguito una performance proprio con...

... il gruppo salentino di cui è appena uscito ilalbum, Venduti , un lavoro che spazia tra ... Gli iscritti partecipavano con l'inedito più 3 cover e, attraversosuccessivi di selezione, da 800 ...... che saranno attivi in duedal settembre 2025 e dal settembre 2029. "Ritengo che la ... sia a livello nazionale che europeo, serve unquadro di riferimento capace di valorizzare la centralità ...Sono passati quasi due mesi da quando Apple ha svelato macOS Sonoma , ilsistema operativo per Mac e Macbook che dovrebbe debuttare tra settembre e ottobre. Come da ...completato tutti gli...

Ospedale unico, Regione e Asl assicurano: «A settembre nuovo step per il progetto» Il Secolo XIX

Vontobel quota sul SeDeX 18 nuovi Certificati Memory Cash Collect su basket settoriali di 3 titoli con rendimenti annui tra il 10,2% e il 24%. Le ...Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale e presentano barriera al 60% (tranne il certificato sul settore viaggi per il quale la barriera è invece al 55%) ...