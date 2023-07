Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di agosto - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildidi, in edicola dal 29 luglio e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla Fiat 600e, una vettura che ha tutti i numeri per stabilire unlegame sentimentale con gli italiani, come la sua progenitrice del 1955 che diede il la alla motorizzazione di massa nel Belpaese. invece la Tesla Model 3, il modello con cui Elon Musk sta cercando di democratizzare l'elettrico, ad aprire le prove su strada, seguita da Jeep Grand Cherokee e Ferrari 296 GTB, mentre nella sezione Passato prossimo la protagonista è la BMW Serie 3, messa a confronto con l'attuale pronipote. Se poi nelle Anteprime vi mostriamo come saranno la Audi A5 (ovvero l'attuale A4) e la Renault R5, che ritorna dopo quasi tre decenni in versione elettrica, nelle Autonotizie c'è spazio tra l'altro per parlare di ...