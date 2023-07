Nuovo nido di Caretta Caretta a Licola | estate da record

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Undinell’2023, scoperto e messo in sicurezza sulla costa flegrea dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con la tutela ambientale dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dei Carabinieri Forestali di Napoli, chiamati dal presidente del Parco Francesco Maisto e prontamente intervenuti per la protezione e salvaguardia del sito. Determinante il supporto dell’associazione Domizia che coordina la rete di volontari e altre associazioni con il sostegno di Enpa Salerno. “Si tratta del secondosulla spiaggia di, nei pressi della foce del depuratore di Cuma – sottolinea Francesco Maisto, presidente del Parco regionale dei Campi Flegrei – a conferma della ...

Tra gli investimenti chiave, il Piano per asilie scuole dell'infanzia necessita di una ... tra il 2022 e il 2023, ha inciso sugli obiettivi finali della misura, rendendo necessario unbando ...leggi anche Pnrr, dalEcobonus agli asili: ecco cosa cambia Le parole dell'esecutivo Ue Gli ... dagli asilialle ferrovie: sono dieci gli obiettivi intermedi della quarta rata , che in ...Si va dagli asili, con l'impegno a lanciare unbando per il completamento dei lavori preso atto che non tutti sono stati assegnati per realizzare i 264 mila posti aggiuntivi, al ...

Lotzorai, scoperto un nuovo nido con il drone: stavolta la tartaruga ha scelto la spiaggia di Pollu L'Unione Sarda.it

Alle tartarughe marine piace il litorale di Lotzorai. Scoperto un nuovo nido, questa volta nella spiaggia di Pollu, a poche centinaia di metri da quello trovato appena tre giorni fa a Tancau. Anche ...Cremona, 28 luglio 2023 - Con l’anno scolastico 23/24 aumenta ulteriormente l’offerta di una scuola sempre più all’avanguardia per i bambini di Cremona e per le loro famiglie. Infatti diventeranno due ...