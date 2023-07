Nuovo bonus luce | acqua e gas | tanti soldi alle famiglie | Ne hai diritto | chiedilo così

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Governo ha rinnovato o confermato tante agevolazioni per i cittadini in difficoltà economiche: tra questi ile gas. I portafogli degli italiani languono e allora il Governo ha deciso di prorogare le misure a sostegno per altri 3 mesi. Possiamotirare un sospiro di sollievo, visto che le bollette sono ancora troppo alte. Coi nuovilepotranno tirare un sospiro di sollievo – Grantennistoscana.itI motivi per cui stiamo pagando carissima lae il gas sono purtroppo molteplici. Finita la pandemia, tutti avrebbero sperato in una “nuova vita”, e invece le regole del mercato ci hanno dato una vera e propria “mazzata”. Esatto, è proprio come pensiamo: il mercato segue le sue regole e noi ne siamo assoggettati. Quando le persone hanno ...