Nuovi videomessaggi WhatsApp istantanei | come registrarli e inviarli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nelle ultime ore, è stata annunciata una grossissima novità ovvero quella dei. La funzione può essere considerata affine a quella dei tanto amati vocali, ma naturalmente (nello specifico caso) saremo al cospetto di clip vere e proprie pronte ad essere condivise nelle chat. La distribuzione deiè in svolgimento e magari non proprio tutti riusciranno subito a beneficiare della funzione. Ad ogni modo, è già il caso di riportare esattamente il percorso per inviare per la prima volta il proprio nuovo e rivoluzionario contenuto.già indicato, la soluzione nuova di zecca è associabile ai vocali. In effetti, proprio l’opzione è richiamabile dall’icona del microfono tipica degli audio. Con un unico tap, il simbolo si trasformerà ...

Proprio come i vocali si può scorrere verso l'alto per bloccare la registrazione e si possono inviare inelle chat singole oppure quelle di gruppo. Quando si riceve un messaggio video, ...È con grande entusiasmo che annunciamo l'evoluzione di questa funzione neiistantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat", spiega il ...È con grande entusiasmo - si legge in una nota della piattaforma - che annunciamo l'evoluzione di questa funzione neiistantanei". Inviare un videomessaggio, spiega la nota, "è ...

