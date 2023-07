Nuove accuse a Trump per le carte segrete a Mar - a - Lago

Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato ulteriori capi di accusa contro Donald Trump nell'ambito del caso delle carte segrete a Mar - a - Lago.Non si ferma la 'macchina della giustizia' Usa... Il consigliere speciale Jack Smith ha infatti presentato tredi reato contro l'ex presidente Donald Trump , comprese affermazioni esplosive secondo cui avrebbe chiesto a un suo dipendente a Mar - a - Lago di cancellare i filmati delle telecamere di ...sono state inoltre presentate anche contro l'aiutante di Trump Walt Nauta e l'addetto alla manutenzione di Mar - a - Lago Carlos De Oliveira. Trump e Nauta sono stati accusati nell'...

Nuove accuse per Donald Trump sul caso delle carte segrete nella sua residenza in Florida, dovrà presentarsi entro il 31 luglio.