Nuoto | Simona Quadarella | “Alle spalle di Ledecky siamo tutte lì | meglio non essere nelle corsie centrali”

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha centrato il suo obiettivo odierno: entrare nella Finale degli 800 stile libero donne dei Mondiali 2023 diin corsia. L’azzurra, già argento nei 1500 stile libero, era chiamata a una conferma e non è stata una batteria semplice. La romana ha dovuto fare i conti con la fortissima americana Katieche, come da previsione, ha fatto gara a parte in 8:15.60.ha impostato il proprio ritmo sull’australiana Lani Pallister e il confronto tra le due è stato serrato, con l’aussie a precedere con il crono di 8:21.38 la romana (8:21.65): “Ho faticato un po’ più stamattina. E’ stata una qualifica abbastanza veloce, peròpiù o menoli e ce la giocheremo“, le parole diai microfoni della Rai. “Avevo la ...

Il primo è toccato a Thomas Ceccon, che nei 100 dorso è arrivato a un soffio dal vincitore, l'americano Ryan Murphy; piazza d'onore anche per Martinenghi nei 100 rana, perQuadarella nei 1500 ...Una sfida simpatica, ovviamente: nessuno obbligherà la piccola in arrivo a innamorarsi del. ... che porta sempre addosso l'eterno amore per Selena di Aurora MandelliTabasco: "Dopo The ......e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia %s Foto rimanentiQuadarella - Ceccon d'argento: Italia a 12 medaglie Diventano dodici le medaglie per l'Italia al Mondiale di Fukuoka: argento per...

Mondiali di Nuoto 2023 - Argento per Simona Quadarella nei 1500 - Video RaiPlay

Non arriva il miracolo per Martina Carraro nei 200 rana dei Mondiali di nuoto in corsia di Fukuoka. L’azzurra non è riuscita a mettersi in mostra, venendo dunque… Leggi ...Si è conclusa la sesta giornata di batterie ai mondiali di Fukuoka 2023. Anche oggi gli azzurri si sono dimostrati all'altezza della situazione. Quattro posti ...