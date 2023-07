Nuoto | risultati batterie Mondiali | avanza Quadarella | 4×200 sl in lotta per la medaglia Stecca Burdisso

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mattinata intensa di gare in questa sesta giornata deidiin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Nel day-6 abbiamo assistito alledei 100 delfino uomini, dei 200 dorso donne, dei 50 stile libero uomini, dei 50 farfalla donne, dellastile libero maschile e degli 800 stile libero femminili. Alla Marine Messe Hall A delusione in chiave italiana nei 100 farfalla. Ci si aspettavano delle risposte da Federicoe Piero Codia non soltanto per quanto concerne la prova individuale, ma anche pensando alla staffetta mista dell’ultimo giorno. Il 20° (51.98) e il 21° tempo (52.01) del lombardo e del triestino hanno posto l’accento sulla loro condizione imperfetta. Il migliore delle heat è stato l’australiano Matthew Temple (50.76). Nei 200 dorso donne Margherita Panziera non ha ...