Nuoto | Qin Haiyang dominatore della rana | 3 ori a 24 anni Che risultati aveva ottenuto prima di questi Mondiali?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ha destato e sta destando non poco clamore quantoda Qinnel corso dei2023 diin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Il cinese, infatti, è entrato di diritto nella storia, completando una tripletta tutta d’oro nellache nessuno era riuscito a realizzare in questa competizione, neanche il britco Adam Peaty. Tre vittorie con tempi straordinari: 26.29 4° alltime (in semifinale 26.20 2° alltime), 57.69 nei 100(2° alltime) e 2:05.48 nei 200(record del mondo). Riferimenti che lasciano senza fiato e avvalorano la candidatura dell’atleta inone, insieme a Leon Marchand, a uomo dei campionati, tenendo conto anche dell’oro vinto nella 4×100 mista mixed in Giappone. HE’S DONE IT. QIN. ...