Nuoto | Mondiali Quadarella negli 800 e azzurri 4x200 in finale

Avanzano in semifinale Panziera nei 200 dorso e Deplano nei 50 stile. ROMA - Sesta giornata di gare in vasca alla Marine Masse di Fukuoka, che ospita i 20esimidi. Ingresso in finale con il sesto crono per Simona Quadarella negli 800 stile libero, che mette nel mirino un'altra medaglia iridata dopo l'argento nei 1500, e per i ragazzi della ...Occhi puntati sulla 4x200 stile libero. Avanzano Panziera e Deplano. Simona Quadarella si qualifica nel 800 sl Sesta giornata deidi2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Sei i titoli assegnati che saranno assegnati oggi, venerdì 28 luglio. Per l'Italia occhi puntati sulla staffetta maschile 4X200 stile libero : ...Il Setterosa conquista il bronzo aididi Fukuoka. La nazionale italiana di pallanuoto dopo 8 anni torna sul podio mondiale sconfiggendo l'Australia per 16 - 14. "E' una medaglia pesante, di un mondiale. Stiamo solo da ...

Paltrinieri, addio Mondiali: rinuncia ai 1500 e torna in Italia La Gazzetta dello Sport

