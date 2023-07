Nuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | Quadarella in finale negli 800 metri | bene anche la 4×200 maschile Out Burdisso e Codia

Leggi su sportface

I risultati delle batterie di venerdì 28 luglio aidi, dove prosegue il programma delin vasca. Per l'Italia arrivano buone notizie da Simona, che ha staccato il pass per ladegli 800stile libero. L'azzurra ha chiuso le batterie con il sesto tempo, in una gara dove sembra tutto aperto alle spalle della marziana Katie Ledecky che con il crono di 8.15.60 sembra aver già messo in chiaro le cose.ha nuotato in 8.21.65, in linea con i tempi delle altre avversarie visto che alle spalle di Ledecky le migliori sono state la cinese Li (8.20.51) e l'australiana Fairweather (8.21.08). Insomma, per la medaglia non sarà facile ma si può fare.