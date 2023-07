Nuoto | Mondiali 2023 | Federico Burdisso e Piero Codia eliminati nei 100 farfalla Brutte notizie per la 4×100 mista

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non è cominciata bene per l’Italia la sesta giornata di questidiin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le batterie dei 100 delfino uomini sono andate in archivio e le indicazioni sono state negative per via delle eliminazioni die di, non in grado di entrare nel novero dei migliori sedici che prenderanno parte alle semifinali., dopo un buon primo 50 metri in 23.96, non ha trovato il ritorno nella seconda vasca il suo punto di forza e il crono è stato di 51.98, molto distante dal suo personale di 51.39 di un paio di anni fa. Solo 20° il lombardo, che da gennaio si allena a Roma con Claudio Rossetto, e un segnale con il segno “-” in ottica staffetta. ...

L'Australia dei record: O'Callaghan, Jack, Throssell e Titmus sono superbe e stravincono la 4x200 col record del mondo in 7'37"50.Cambiano i tempi, cambiano i materiali, cambiano le preparazioni. Cambia tutto nel, talvolta fin troppo velocemente, ed è facile imbattersi in nuovi primatiche in qualche modo contribuiscono a erodere un pezzettino di un passato illustre. Il penultimo a cadere, ...All'indomani del flop negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero aididi Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per gareggiare e il campione mondiale in carica lo sa e ha preferito rinunciare e rientrare in Italia. "Decisione sofferta, ma presa ...

Ai Mondiali di Fukuoka, iniziati in salita, Noè Ponti ha staccato il biglietto per il penultimo atto dei 100m delfino grazie al tempo di 51"00, il quarto crono assoluto.Saranno ancora sei i titoli assegnati oggi, venerdì 28 luglio, ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone: tornerà in acqua il Setterosa nella finale per il bronzo della p ...