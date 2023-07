Nuoto | Mondiali 2023 | 4×200 sl azzurra in Finale con il terzo tempo! Australia la più veloce delle batterie

(Di venerdì 28 luglio 2023) Missione compiuta per i ragazzi dellastile libero italiana, impegnati nelledella prova a squadre della sesta giornata deidiin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). I nostri portacolori sono riusciti a qualificarsi per ladella serata giapponese, primissimo pomeriggio italiano, con ilcrono di 7:06.12. Una buona prova d’insieme in cui soprattutto Filippo Megli (1:45.62) e Stefano Di Cola (1:45.84), in terza e quarta frazione, hanno un po’ fatto la differenza rispetto a chi come Marco De Tullio (1:47.77 in apertura) e Matteo Ciampi (1:46.89, in seconda frazione) ha fatto più fatica. Tuttavia, l’obiettivo era quella di essere tra le migliori ottoheat e il target è stato ...

L'Australia dei record: O'Callaghan, Jack, Throssell e Titmus sono superbe e stravincono la 4x200 col record del mondo in 7'37"50.Cambiano i tempi, cambiano i materiali, cambiano le preparazioni. Cambia tutto nel, talvolta fin troppo velocemente, ed è facile imbattersi in nuovi primatiche in qualche modo contribuiscono a erodere un pezzettino di un passato illustre. Il penultimo a cadere, ...All'indomani del flop negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero aididi Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per gareggiare e il campione mondiale in carica lo sa e ha preferito rinunciare e rientrare in Italia. "Decisione sofferta, ma presa ...

Gregorio Paltrinieri rinuncia ai suoi 1500: ha subito la batosta degli 800 ed è ancora debilitato dal virus intestinale. Inizia l’operazione recupero in vista dei Giochi. Perché il tempo di Greg non è ...Andate in archivio le batterie dei 50 stile libero uomini della sesta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Due erano gli azzurri sui blocchetti di partenza: Lorenzo Zazz ...