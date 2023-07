Nuoto | Margherita Panziera | “Non ne avevo | ho visto il crono e sono rimasta delusa”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una amareggiatachiude male la sua esperienza nei 200 dorso ai Mondiali di Fukuoka. L’azzurra, più volte campionessa europea, viene eliminata in semifinale con il decimoassoluto di 2.10.65. Un tempo che nemmeno lei sente suo, come affermato ai microfoni dela Rai: “Quando hoil tempo ho pensato che fosse impossibile per la fatica che ho fatto in corsia e per come ho gestito la gara”. Parole che lasciano trasparire quanto siamale per la sua performance“. Unache possiamo definire addirittura fuori forma: “Ci ho provato, ma mi sento. Gli allenamenti delle ultime settimanestati buoni, ma le sensazioni che si provano non corrispondono sempre a quanto poi accade in ...

