Nuoto | Margherita Panziera | “Ho dovuto gestirmi nelle batterie | spero di migliorare in semifinale”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo aver affrontato i 50 e 100 dorso per entrare nel clima di questi di Mondiali diin vasca a lunga a Fukuoka (Giappone),era attesa dai suoi 200 dorso, distanza nella quale è da tempo la n.1 in Europa. Non è però reduce da una stagione semplice la veneta, costretta a stare ferma lungamente per vari problemi fisici che non le hanno consentito di allenarsi come avrebbe voluto e. Ecco che le sue prime due vascheheat sono state un po’ contratte, ma poi nella seconda parte qualcosa di meglio si è visto. Il 2:10.90 è stato sufficiente per entrare nel penultimo atto, ma per ambire alla Finale di domani servirà un bel cambio di passo. “Ho fatto un po’ fatica, avrei voluto passare più veloce e nuotare la seconda parte più tranquilla, ma ho preso un passo lento e sono ...

...Strepitoso inizio con la categoria Ragazzi ai Campionati italiani di Salvamento per Maranello... la 4 50 mista con l'inserimento diSchneider e la 4 50 pool lifesaver di nuovo con ......italiani in gara venerdì 28 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.15- Batterie: 100m farfalla maschili: FEDERICO BURDISSO, PIERO CODIA 200m dorso femminili:...L'acqua di mare del Golfo di Santaha salinità e temperatura perfetta. Nelle sei vasche ... le lezioni disono affidate a Domenico Fioravanti , mentre le curve in Go - kart sotto la ...

Nuoto, Mondiali 2023: Margherita Panziera approda in semifinale nei 200 dorso senza brillare OA Sport

Margherita Panziera ha centrato il primo obiettivo, ovvero quello di essere nelle semifinali dei 200 dorso in questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). La veneta, campionessa ...SEMPRE IN DIRETTA IN TV. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali ...