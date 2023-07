Nuoto | Leonardo Deplano vola in finale nei 50 stile libero ai Mondiali

(Di venerdì 28 luglio 2023) Missione compiuta pernel penultimo atto dei 50ai2023 di. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 1999 chiude la prima semiin terza posizione in 21.74 e grazie al sesto tempo assoluto si qualifica per lain programma domani alle 13:09. Ottima prova di, che parte subito con grande grinta e determinazione e poi rimane nelle prime posizioni fino a chiudere al terzo posto con un buonissimo tempo. Meglio dell’italiano nella prima semifanno soltanto Jack Alexy e Benjamin Proud: lo statunitense conclude la prova in 21.60, mentre il britannico finisce in 21.61. Nella seconda semichiude ...

Ai Mondiali didi Fukuoka, Mollie O'Callaghan trionfa ancora, si conferma la migliore nella gara delle gare, ... VelocistiDeplano con tre respirazioni tocca a 14 centesimi dal suo ...... semifinali Nessun italiano in gara 13.20 200 dorso femminili, semifinali Margherita Panziera 13.40 50 stile libero maschili, semifinaliDeplano 13.49 200 rana femminili, finale Nessuna ...Sesta giornata dei Mondiali di2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Sei i titoli assegnati che saranno assegnati oggi, ... Nei 50 stile libero accede alle semifinaliDeplano, ...Nei 50 stile avanti solo Leonardo Deplano, mentre Lorenzo Zazzeri viene eliminato in batteria. «Mi scoccia essere arrivato non pronto a un Mondiale, ma la pausa si è fatta sentire, complimenti agli ...I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: sesto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...