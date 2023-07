Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “In Giappone sono stato male Alle Olimpiadi potrei rinunciare a qualche gara

(Di venerdì 28 luglio 2023) Neanche il tempo di tornare dal, cheha fatto subito un altro viaggio. Stavolta però non si è trattato di un qualcosa legato al suo sport, bensì di una gita per andare a sostenere la sua fidanzata Rossella Fiamingo ai Mondiali 2023 di Scherma che si stanno svolgendo a Milano. Il nuotatore italiano si è guil magnifico argento conquidalla sua compagna nellaa squadre della spada e poi ha risposto adomanda dei giornalisti presenti. “Nel complesso l’esperienza inè stata più deludente che gratificante per me – ha affermatoparlando dei Mondiali di-. Ho fatto due belle gare: l’oro nella staffetta e l’argento nella 5 km. Tutto il resto mi è ...

