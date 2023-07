Nuoto | gli azzurri della 4×200 sl verso la finale | “Qualificazione importante | cercheremo di fare il possibile”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Glistile libero maschile hanno staccato il pass per laai Campionati Mondiali 2023 di, rassegna in scena questa settimana in Giappone, precisamente a Fukuoka. Marco De Tullio (1:47.77), Matteo Ciampi (1:46.89), Filippo Megli (1:45.62) e Stefano Di Cola (1:45.84) nello specifico hanno compiuto l’impresa registrando il terzo crono in semicon il tempo d’ingresso di 7:06.12. Un risultato moltoper i nostri ragazzi, autori i una prestazione consistente e motivati ala voce grossa anche nell’ultimo atto, come rimarcato da loro stessi in fase di commento ai microfoniFeder. “Ho nuotato un po’ male stamattina – ha esordito De Tullio – ero stanco di spalle, ma ...

... I REGOLAMENTI DI TUTTISPORT Mondiali Fukuoka 2023: risultati venerdì 28 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.15- Batterie: 100m farfalla maschili 200m dorso ...... alle 17.30 partenza per tuttialtri uomini da piazza Vittorio Veneto - Viverone, Lago di Viverone Campionati Italiani in acque libere dipinnato dalle 10 - Viverone, 51esima Traversata a ...... altri, magari più giovani, "esplodono" per cercare la ribalta internazionale, altri ancora, protagonisti di edizioni passate, cominciano ad accusareanni vissuti sempre al vertice delle ...

E quindi quali sono le prospettive di questa Italia un po’ incerottata e priva del suo leader carismatico Ci si dovrà concentrare negli ultimi due giorni di gare, visto che oggi non ci saranno atleti ...Andate in archivio le batterie dei 50 stile libero uomini della sesta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Due erano gli azzurri sui blocchetti di partenza: Lorenzo Zazz ...