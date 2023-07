Nuoto | Federico Burdisso | “Ho fatto tanti cambiamenti | il mio lavoro è per le Olimpiadi di Parigi 2024”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Inutile negare che la controprestazione sia stata importante da parte die di Piero Codia nelle batterie dei 100 farfalla uomini della sesta giornata dei Mondiali 2023 diin corsia. I due azzurri non hanno centrato l’obiettivo della semifinale, nuotando rispettivamente il 20° (51.98) e 21° crono (52.01). Brutta gara di entrambi soprattutto per quantovedere nella seconda vasca, completamente privi di energie. Una situazione che può far preoccupare anche nell’ottica della staffetta 4×100 mista, visto che gli azzurri difendono il titolo iridato dell’anno passato., ai microfoni della Rai, ha espresso il proprio pensiero: “Il passaggio ai 50 metri è stato buono, ma la seconda parte no. Houn crono che solitamentequando ...

Risultati estremamente positivi per la Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores, andati in scena nei giorni scorsi a Lodi.

Non è cominciata bene per l'Italia la sesta giornata di questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le batterie dei 100 delfino uomini sono andate in archivio e le indicazioni s ...Si è conclusa la sesta giornata di batterie ai mondiali di Fukuoka 2023. Anche oggi gli azzurri si sono dimostrati all'altezza della situazione. Quattro posti ...