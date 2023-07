Nuoto | 4×200 sl quinta nella Finale mondiale a Fukuoka Ottimo Deplano | male Panziera

(Di venerdì 28 luglio 2023) Calato il sipario sulla sesta giornata di semifinali e Finali dei Mondiali 2023 diin vasca lunga a(Giappone).Marine Messe Hall A il programma odierno ha regalato risultati degni di un certo nome, che vale la pena raccontare. Nei 100 stile libero donne Mollie O’Callaghan ha fatto doppietta, dopo l’oro nei 200 sl e annesso record del mondo strappato a Federica Pellegrini. L’australiana ha un po’ scherzato con il fuoco, con un passaggio ai 50 metri un po’ troppo lento in 25.75, ma alla fine con una seconda vasca da paura in 26.41 ha rimediato, imponendosi con il crono di 52.16. L’argento è andato alla rappresentante di Hong Kong, Siobhan Haughey (52.49), e il bronzo all’olandese Marrit Steenbergen (52.71). Fuori dal podio la campionessa olimpica di Tokyo, Emma McKeon (52.83, in...

