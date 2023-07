Nubifragio a Milano | aereo Nato sorvola la città prima del maltempo | l' accusa del web | Ha provocato la tempesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Undellaavrebbetocon rotta circolare poche oredell'inizio delche negli ultimi giorni ha squassato il capoluogo lombardo. Questa la teoria che continua a crescere in volume sui social, alla quale molti allegano l'immagine della presunta rotta di un veliv

Il disastro dopo ilGli olmi salvati Nel 2013 Atm chiese al Comune didi intervenire per abbattere la gran parte degli olmi, perché le loro radici, a dire dell'azienda dei ...Il disastro dopo il'Di questi 704 sono stati risolti, ne mancano ancora almeno altrettanti', ha ammesso l'esponente della giunta Sala, spiegando che oltre 700 vie sono ancora più ...È finito tutto a tarallucci e vino', il suo commento, che tira in ballo ildei giorni ... ma dire che afunziona la manutenzione del verde è non vedere la realtà', ha continuato ...

Il nubifragio che ha colpito Bollate nel pomeriggio di lunedì 24 luglio ha causato numerosi danni sul territorio provocando la caduta di molte piante, sia su suolo pubblico che privato, oltre all'alla ...Il nubifragio che ha colpito l'area della Città Metropolitana di Milano nel pomeriggio di lunedì 24 luglio ha causato numerosi danni anche a Bollate, ...