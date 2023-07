Notte delle bombe | “Roma non dimentica” ma si nasconde

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Poteva e doveva essere un’ottima occasione per ribadire un “no” corale, da parte di tutte le Istituzioni, alla mafia, che trent’anni fa seminò morte (a Milano) e distruzione (a) in quella che è stata ribattezzata la. Nel capoluogo lombardo, in via Palestro, persero la vita 5 persone. Nella Capitale, lo stesso tritolo venne fatto esplodere davanti due importanti basiliche: San Giorgio al Velabro, che riportò seri danni alla struttura, e San Giovanni in Laterano. Un chiaro attacco di Cosa nostra alla Chiesa cattolica, che pochi mesi prima aveva pronunciato un monito molto forte contro i mafiosi: “Convertitevi!” grido Giovanni Paolo II nella Valle dei Tempi. La risposta dei mafiosi fu eloquente: prima, in estate, le, unaquali ...