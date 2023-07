Notte del Commercio | Nargi | “Avellino è al centro dello sviluppo”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa “Grandedel” nasce sotto i buoni auspici di una partecipazione che si preannuncia straordinaria. Decine di attività commerciali hanno già risposto formalmente alla call to action dell’Assessorato al Turismo, guidato da Laura. I grandi marchi del franchising e le tante attività divicinato della piccola e media distribuzionehanno sposato il progetto e domani terranno la saracinesca alzata fino a mezza. IL PROGRAMMA Tutto ilcittadino è stato attivamente coinvolto. Corso Vittorio Emanuele ospiterà spettacoli itineranti, artisti di strada e vari momenti musicali. A partire dalle 20, largo aitrampolieri, mentre una ragazza immersa in una grande sfera trasparente proverà a farsi largo tra la curiosità generale. Dalle 21 alle 23, ecco agli ...

... !Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione...la più romantica [...] Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi ladi ...Leggi anche Ucraina - Russia, drone su Mosca nella: "È stato abbattuto" Ucraina, Zelensky a ... Sui negoziati è intervenuto anche il portavoceCremlino Dmitry Peskov . "La parte russa rimane ...Questi temporalisabato sera potrebbero, se confermati, interessare la Pianura Padana settentrionale nellae fino alla domenica mattina, con qualche rovescio piu' intenso sul Triveneto: per ...«L’esercito russo sta radunando le forze per intensificare gli attacchi alle infrastrutture e alla zona costiera dell’Ucraina». A dichiararlo alla tv pubblica è Natalia Gumenyuk, portavoce delle Forze ...La “Grande notte del commercio” nasce sotto i buoni auspici di una partecipazione che si preannuncia straordinaria. Decine di attività commerciali hanno già risposto formalmente alla call to action de ...