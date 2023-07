Nothing Compares | su Sky il documentario su Sinéad O?Connor

(Di venerdì 28 luglio 2023)O?Connor (Us Sky) A pochi giorni dalla scomparsa diO?Connor, Sky propone un inedito racconto su una delle voci più sofferenti del mondo del pop.è su Sky Documentaries domenica 30 luglio alle 21.15, in simulcast con Sky Arte. Ilracconta la fenomenale ascesa della cantautrice irlandese e, attraverso contenuti d’archivio, ripercorre l’evoluzione della sua voce fino all’apice della fama mondiale, prima che la sua personalità la portasse all’esilio dal pop mainstream. Concentrandosi sulle parole e le azioni profetiche didal 1987 al 1993, ilpresenta un ritratto cinematografico di questa figura rivoluzionaria attraverso una lente femminista contemporanea. I contenuti d’archivio mostrano i suoi video ...

approfondimento Sinéad O'Connor, chi era la cantante di Nothing Compares 2 U Ha segnato la storia della musica con 10 album in studio L'acclamata interprete originaria di Dublino ha lasciato un segno ...

