‘Nothing Compares’ | il documentario dedicato a Sinéad O’Connor

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono trascorsi solo una manciata di giorni dalla sua scomparsa e per ricordare la cantautriceO?Connor Sky propone Nothing Compares. Ilè un inedito racconto dedicati a una delle voci più straordinarie e insieme sofferenti del mondo del pop. Immagini d’archivio ripercorrono l’ascesa della cantautrice irlandese e l’evoluzione della sua voce fino all’apice della fama mondiale. Prima che la sua personalità iconoclastica la portasse all’esilio dal pop mainstream.in NOTHING COMPARES. Photo credit: Colm Henry/Courtesy of SHOWTIME.LEGGI ANCHE: — Rockin’1000 For Romagna: Diodato special guest, i dettagli dell’evento solidale Concentrandosi sulle parole e le azioni profetiche didal 1987 al 1993, ilpresenta un ritratto ...

