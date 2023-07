Non Sono Una Signora | il commento de La Velenosa – EPISODIO 4 | vincono The Nancies | Amanda Lear valore aggiunto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Purtroppo Nonunaè finito. Io sento già la mancanza di quel clima di festa, di allegria e spensieratezza. Come farò ora il giovedì sera senza Elecktra, Vanessa e Maruska? No non lo accetto! Spero vivamente in una seconda stagione, uno perché gli ascolti hanno premiato, due perché è sempre stato in tendenza su Twitter il giovedì sera e tre perché chi lo ha guardato vuole assolutamente una seconda stagione. È partito con i peggiori auspici, rimandato all’inverosimile tanto da fare pensare che chissà cosa avremmo visto, e alla fine è stato un programma super gradevole, leggero, divertente e simpatico. Abbiamo visto dei programmi davvero volgari e tremendi andare avanti anni, e questo lo volete stoppare dopo solo una stagione? Ma dai su. Alla fine le critiche vengono o da chi per preconcetto non l’ha visto, perché solo a sentire Drag Queen ...

La presa in carico chiaramentepotrà quindi riguardare tutti i soggetti chegià stati o potranno essere indirizzati proficuamente ai servizi per l'impiego per intraprendere percorsi ...... sulla base dei risultati provvisori risulta chestate portate in adesione 319.301 azioni , ... La riapertura dei terminiavrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio ...... peraltro) dello stretta sul sussidio decisa dal governo Meloni nei mesi scorsi, che prevede la sospensione del sussidio dopo i primi 7 mesi del 2023 per i nuclei nei qualicicomponenti ...

Max Verstappen ha il Mondiale in pugno, ma nonostante ciò quando non primeggia non ci sta. L’olandese si è infuriato durante le Qualifiche pure con il suo ingegnere, con il quale si è scusato dopo il ...Tragedia sul litorale della provincia di Viterbo, dove una donna di 68 anni è morta in mare. Quando l’hanno raggiunta non c’è stato nulla da fare.