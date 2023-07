“Non sono una signora” | ecco chi ha vinto la prima edizione del programma di Alba Parietti

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 luglio 2023) News tv. “Nonuna”,chi ha: ma esplode la protesta del pubblico – Nella serata di ieri, giovedì 27 luglio 2023, è andato in onda il gran finale di “Nonuna”. All’ultimo appuntamento dello show di Rai Due Mara Maionchi, per impegni professionali, ha lasciato il posto ad Amanda Lear che, in qualità di “esperta del glitter”, ha affiancato Filippo Magnini. L’altro team, come al solito, è stato composto invece da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. A giudicare le performance le drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Direttrice d’orchestra di questo format di successo ovviamente la briosa. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Nonuna ...