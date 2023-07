Noicattaro-Cellamare | incidente | morta tredicenne In serata

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una ragazza di 13 anni èe la madre è rimasta ferita nell’stradale innel barese. La vettura condotta dalla donna è uscita, per cause da dettagliare, fuori strada mentre percorreva la. Vani i soccorsi per l’adolescente, la mamma è ricoverata. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

Lo scontro sulla strada provinciale tra. Ferita la madre Una ragazzina di 13 anni è morta questa sera in un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra, in provincia di Bari. Ferita non in ...Anche lei maledettamente tolta all'amore della sua vita per un tragico incidente stradale avvenuto poco fa sulla". "Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito ...commenta Una 13enne è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega, nel Barese. La vittima era a bordo dell'auto guidata dalla mamma che è finita fuori strada dopo che un altro veicolo, stando a quanto ricostruito, l'ha sorpassata. Per la ...

Auto finisce fuori strada a Noicattaro: muore una 13enne, illesa la mamma La Gazzetta del Mezzogiorno

Una ragazza di 13 anni è morta e la madre è rimasta ferita nell’incidente stradale in serata nel barese. La vettura condotta dalla donna è uscita, per cause da dettagliare, fuori strada mentre ...Tragico incidente in strada, l'auto si schianta contro un muro: morta una ragazzina di appena 13 anni a Bari sotto gli occhi della madre ...