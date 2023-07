No | Raul Gardini non è stato una vittima del sistema

(Di venerdì 28 luglio 2023) Alla fine degli anni Ottanta gli imprenditori italiani conquistavano le prime pagine dei giornali internazionali. C’era una ventata di novità, il Made in Italy coglieva successi, alcuni “condottieri” dominavano la scena. Carlo De Benedetti, nome di battaglia “l’Ingegnere”, alla guida dell’amata Olivetti e di mille altre imprese. Silvio Berlusconi, “il Cavaliere”, l’uomo che aveva regalato agli italiani il brivido indecente della tv commerciale. E poi, “il Contadino”: guidava il gruppo Ferruzzi di Ravenna, radicato nella terra, il mare in faccia, la sigaretta accesa e una gran voglia di fare. Aveva preso le redini del gruppo dopo aver sposato Idina, figlia di Serafino Ferruzzi fondatore di un impero basato sul trading dei cereali prima di morire in un incidente aereo nel 1979. Per la verità Sergio Cusani, fedele collaboratore anche nei ...

Estratto da Gente gente 27 luglio Carlo Sama è stato per quasi due decenni al fianco di, soprattutto in quegli anni 80 che hanno segnato la grande cavalcata del top manager della Ferruzzi, dalla conquista della Montedison alla scommessa di Enimont, dalla creazione di ...... un colpo di pistola sveglia il settecentesco palazzo Belgioioso : a neanche cinquecento metri di distanza, il rampante imprenditore noto in tutto il mondo per i successi del Moro di ...Pochi giorni prima, il 23,, il "re" della chimica privata italiana, si era sparato nel suo palazzo in pieno centro poco prima di essere interrogato dal giudice Antonio Di Pietro. E il 20 ...

E poi Raul Gardini, "il Contadino": guidava il gruppo Ferruzzi di Ravenna, radicato nella terra, il mare in faccia, la sigaretta accesa e una gran voglia di fare. Aveva preso le redini del gruppo dopo ...