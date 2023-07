No | questi non sono militari ucraini che si arrendono all’esercito russo

Leggi su facta.news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il 26 luglio 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di una scena, ripresa dall’alto, che mostra due gruppi di soldati mentre camminano in direzioni opposte tra mezzifermi, su cui sventolano bandiere bianche. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, secondo cui si tratterebbe di soldatiche si. Lo stesso contenuto è stato pubblicato su Twitter e TikTok. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non ritrae dei soldatiche siai russi. La stessa scena, ripresa da un drone, si può vedere in altri video pubblicati il 26 maggio 2023 da diversi media internazionali e mostra una scambio di prigionieri avvenuto ...