NJPW-IMPACT | Ufficiale Alex Shelley vs Hiroshi Tanahashi | Multiverse United 2 prende forma!

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tramite un video sui social, l’attualeWorld Championha sfidato apertamentead un match per2, show congiunto con lain programma il prossimo 20 agosto a Philadelphia. Il campione ha affermato che per anni ha provato ad incrociare gli stivali sul ring con The Ace e, ora che lui è il Joker, è pronto a sfidarlo, con in palio il titolo ovviamente. BREAKING: The match is OFFICIAL! @fakekinkade will defend theWorld Championship against @1 100 at #2 on August 20 at the 2300 Arena in Philadelphia, PA. @global Get tickets HERE: pic.twitter.com/V6sQHEyu6c— ...

Hanno ottenuto trionfi in differenti circuiti, quali la, l'Wrestling, la GCW e la CZW. A ciò si aggiungono 13 regni come campioni di coppia della ROH . Sono stati inseriti anche nella ...Jay Briscoe era noto nel mondo del wrestling insieme al fratello: i Briscoes erano considerati uno dei migliori tag team del 21º secolo , avendo vinto titoli in compagnie come la...Hanno ottenuto trionfi in differenti circuiti, quali la, l'Wrestling, la GCW e la CZW. A ciò si aggiungono 13 regni come campioni di coppia della ROH . Sono stati inseriti anche nella ...

IMPACT x NJPW: Ufficiale il primo match per Multiverse United 2 World Wrestling

In a new social media video, IMPACT World Champion Alex Shelley issued a challenge to Hiroshi Tanahashi for IMPACT x NJPW Multiverse United 2 on August 20.Alex Shelley e Hiroshi Tanahashi si contenderanno l'IMPACT World Championship in quel di Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls.