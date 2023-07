‘Nina dei Lupi’ | il fantasy-thriller distopico nelle sale il 31 agosto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Arriveràitaliane il 31Nina dei Lupi, prodotto e distribuito da Genoma Films. Il lungometraggio è diretto e co-sceneggiato da Antonio Pisu, che ritorna alla regia dopo EST – Dittatura Last Minute (del 2020). Nina dei Lupi sarà presentato in anteprima mondiale il 30a Venezia come proiezione speciale in apertura alle Giornate degli Autori. Nina dei Lupi è uned è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore candidato al Premio Strega 2011 Alessandro Bertante (La nave di Teseo, la cui nuova edizione sarà pubblicata con cover e fascetta dedicata per l’uscita del film). Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, Pierpaolo de Mejo e lo stesso Antonio Pisu ne hanno firmato la sceneggiatura. È prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi ...

Il tormento di, "la maestra di San Lorenzo" echeggia in ogni passo, quietandosi soltanto di fronte ai sorrisibambini. Una malinconia, però, che non cede mai il passo alla disperazione: l'...... con 3mila posti a sedere, a Piazza del Plebiscito il luogo simbolo di Napoli, importante attrattore turistico e catalizzatorepiù significativi eventi dal vivo confermandosi la piazza della ...In un'estate in cui fortunatamente il cinema non è andato in vacanza, arrivaLupi , il nuovo film diretto da Antonio Pisu , che torna alla regia dopo il pluripremiato EST - Dittatura Last Minute , del 2020. Ad annunciare cheLupi conquisterà le sale il 31 ...