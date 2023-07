Niger | la Francia forza il blocco imposto dalla giunta golpista e fa atterrare aereo militare E riappare pure Prigozhin

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’Unita di crisi della Farnesina e la locale ambasciata italiana stanno seguendo passo passo la crisi indopo il colpo di Stato dei militari che hanno destituito il presidente filo occidentale, Mohamed Bazoum in un Paese rimasto praticamente l’unico, nell’area a contrastare il Jihadismo, e nel quale vi è una “presenza consistente di militari italiani”. Al momento, secondo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, non ci sono pericoli: i nostri connazionali presenti in“sono a casa. Li seguiamo uno per uno attraverso la nostra Unità di crisi, attraverso la nostra ambasciata”. Dopodiché gli sviluppi indevono preoccupare “perché si crea instabilità in una regione – dice Tajani – dove già ce ne era tanta e ilrappresentava un elemento di stabilità” con un “governo diciamo ...