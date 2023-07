Niger | il generale Tchiani si proclama nuovo leader La preoccupazione Ue e il messaggio di sostegno di Prigozhin | «È una lotta contro i colonizzatori»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) Frontiere chiuse,llo dei mass media, coprifuoco e Costituzione sospesa. Il golpe inlanciato mercoledìil presidente in carica Mahamed Bazoum, democraticamente eletto due anni fa, sembra essere andato in porto. IlAbdourahamane, capo delle Guardie presidenziali, oggi si è infatti auto-todel Paese. In una dichiarazione alla televisione nazionale, il militareino ha giustificato il golpe con il «deterioramento della sicurezza e della gestione economica e sociale» nel Paese, minato dalla violenza dei gruppi jihadisti. L’ormai ex presidente resta per il momento imprigionato, mentre si moltiplicano le condanne da parte della comunità internazionale. Prima fra tutti l’Unione ...