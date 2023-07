Niger | il generale Tchiani si presenta in tv come nuovo leader

(Di venerdì 28 luglio 2023) IlAbdourahamanesi èto alla tv nazionale dele ha letto una dichiarazione in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", la ...

IlAbdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, è il nuovo uomo forte del, lo afferma la Tv nazionale.IlAbdourahamane Tchiani si è presentato alla tv nazionale dele ha letto una dichiarazione in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", la giunta ...IlAbdourahmane Tchiani, capo della guardia presidenziale nigerina, si è autoproclamato 'capo del governo di transizione' del. Tchiani ha parlato su Télé Sahel in qualità di 'presidente ...

Golpe in Niger, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader Adnkronos

Roma, 28 lug. (askanews) - Il generale Abdourahamane Tchiani si è presentato alla tv nazionale del Niger e ha letto una dichiarazione in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguar ...NIAMEY, 28 LUG - Il generale Abdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, è il nuovo uomo forte del Niger, lo afferma la Tv nazionale. Il generale Tchiani ha letto venerdì una dichiarazion ...