Niger | il generale Tchiani nominato capo del governo di transizione

IlAbdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, è il nuovo uomo forte del, lo afferma la Tv nazionale. Tchiani è il nuovo leader deldopo il colpo di Stato militare che ...Poi c'è il vice capo di stato maggiore,Mohamed Toumba, il comandante dei corpi speciali, ... come i loro uomini che sono stati addestrati dalla missione italiana in. Fino a oggi abbiamo ...Il portavoce del Segretariodelle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva già condannato '... la pace e la stabilità in', mentre aumenta la preoccupazione della Casa Bianca che ha ...“Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione in Niger, a seguito del tentativo di colpo di Stato. La sicurezza dei nostri connazionali civili e dei nostri militari lì presenti è la nostra ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Colpo di Stato in Niger, il generale Abdourahamane Tchiani è il nuovo leader del Paese ...