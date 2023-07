Niger | giunta sospende attività partiti politici e critica Parigi per atterraggio aereo militare

(Di venerdì 28 luglio 2023) Niamey, 28 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) – Lainsediata indopo il colpo di Stato di mercoledì ha annunciato la sospensione delledi tutti ie hato la Francia per aver fatto atterrare una Niamey nonostante l’ordine di chiudere le frontiere dopo il colpo di Stato. “Tutte ledeisono sospese fino a nuovo ordine”, ha dichiarato la, che si è autonominata ‘Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria’ (CSNP), nel suo quinto comunicato dopo il rovesciamento del presidente Mohamed Bazoum. La, secondo il quotidiano ...

Tra cui: come sarà fatta la futura giunta al potere, che fine farà il presidente deposto e che conseguenze vedremo nel Sahel. La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) "chiede l'immediato rilascio del presidente Mohamed Bazoum che rimane il legittimo e legale presidente del Niger".

