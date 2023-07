Niente Conference e niente ricorsi | ma la Juventus ora riparte

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ora è ufficiale. Lanon giocherà laLeague nella prossima stagione e dovrà pagare alla Uefa una multa di 20 milioni di cui una parte (la metà) per il momento congelata in attesa di verificare se nei bilanci dal 2023 al 2025 il club torinese sarà stato capace di rispettare i parametri delle norme Uefa. Impresa non semplice, considerando lo squilibrio da cui si parte e l'handicap di un'annata da portare avanti senza i ricavi della Champions League, competizione che la squadra di Massimiliano Allegri si era conquistata sul campo al netto della penalizzazione inflitta per le note vicende legate all'inchiesta Prisma della Procura di Torino. La Uefa si è presa fino all'ultimo momento utile o quasi (il 7 agosto sono in programma i sorteggi) per esprimere il proprio verdetto contro il quale lanon farà ricorso pur ...