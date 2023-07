Netflix | nuova strategia per la pubblicità

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 luglio 2023) Netlix taglia i prezzi della pubblicita? e tenta di rivedere l’accordo con Microsoft Wall Street Journal, di Suzanne Vranica, Jessica Toonkel e Patience Haggin, pag. 1sta ristrutturando la sua partnership pubblicitaria con Microsoft a un anno dall’accordo e sta abbassando i prezzi degli annunci nel tentativo di far ripartire questo settore in fase di sviluppo. L’anno scorso l’azienda di streaming ha lanciato un’opzione di 6,99 dollari al mese con supporto pubblicitario per i consumatori. Microsoft ha vinto una gara per alimentare il servizio e vendere annunci pubblicitari per conto di, in parte perché si è offerta di pagare una “garanzia di guadagno”, impegnandosi a consegnare auna grande quantità di denaro. Poiché il nuovo livello pubblicitario si sta diffondendo lentamente,ha ...