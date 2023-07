Nessuno tocchi i Nar | i negazionisti di Bologna | da Delle Chiaie a Meloni

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) «È una macchia che a tutti i costi dobbiamo togliere dalla nostra storia». Chi parla è un militante storico della destra radicale italiana, che ci chiede l’anonimato. Prosegue: «Sono nato negli anni Settanta, la mia storia politica nella destra è sempre stata accompagnata dall’ombra del 2 agosto». Una colpa originaria mai risolta, anzi negata. La strage diè stata la ferita più profonda per numero di morti e per ferocia della storia italiana. Nessun Paese in Europa ha visto una strage provocata dal terrorismo interno di questa portata. Le radici di quell’attentato, come stanno dimostrando gli ultimi due processi contro Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, affondano nella storia del postfascismo italiano, in quelle organizzazioni nate dal Movimento Sociale Italiano negli anni Cinquanta: Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che oggi figurano ancora a pieno ...