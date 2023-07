Napoli | UFFICIALE | l'esito dell'infortunio di Mario Rui

Pasquale Salvione è intervenuto in diretta alla radiodella SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non è facile fare il vice Di Lorenzo per quello ...... uno crepuscolare ed uno serale) tutti ad ingresso libero prenotandosi al link presente sul sitodel Comune di. Consulta il programma completo (174.08 KB) .Non vediamo l'ora di ricominciare e dimostrare di essere pronti fin da subito a competere contro chiunque"Il momento die Scafati e' analizzato anche questa settimana nel fortmat "Chiacchere ...

Nuova radio ufficiale SSC Napoli: si va verso l'accordo con Radio Crc Tutto Napoli

Prima tegola per Rudi Garcia al Napoli. L'allenatore francese perde Mario Rui per il ritiro di Castel di Sangro ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...