Napoli | torna di moda il nome di Mavropanos per la difesa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilcontinua nella sua ricerca del sostituto di Kim dopo la cessione del coreano al Bayern Monaco. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilsarebbe sul punto di abbandonare le piste che portano a Kilman e Danso per la. Entrambi i calciatori sono infatti ritenuti troppo costosi da Aurelio De Laurentiis. Per questo sia parlare di Konstantinos, difensore greco dello Stoccarda. Il calciatore ha una valutazione di 15 milioni di euro.

Kilman e Danso troppo cari: il Napoli torna su Mavropanos Corriere dello Sport

Bernardeschi, dopo le difficoltà incontrate al Toronto, si prepara a tornare in Italia: due club sono pronti a prenderlo subito.Entrano nel vivo la caccia al difensore e il rinnovo di Osimhen. Nuovi contatti per il greco con lo Stoccarda: Lacroix e Lucumi in lista ...