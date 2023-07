Napoli | si ferma Mario Rui | distrazione di primo grado del retto femorale destro

(Di venerdì 28 luglio 2023) A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024 arrivano brutte notizie per il, che perde per infortunioRui. L’esterno portoghese, infatti, ha riportato unadidel, come comunicato dal club campione d’Italia attraverso una nota: “Gli esami strumentali effettuati, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole-Spal, hanno evidenziato unadidel”, ha scritto il club partenopeo. Il calciatore portoghese, che risulta fra i convocati per il ritiro a Castel di Sangro, “ha già iniziato l’iter ...

