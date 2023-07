Napoli | problemi al ginocchio per Lobotka in allenamento

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non solo Mario Rui. Ilè alle prese con un altro infortunio, quello di Stanislav. Il centrocampista ha lasciato in anticipo l’pomeridiano a Castel di Sangro per un problema alsinistro. Il report delrecita: Primo giorno diper ilallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione a bordo campo e lavoro atletico ha svolto esercitazione tecnica con finalizzazione nelle porticine. A chiusura di sessione partita a campo ridotto con le porticine. Gaetano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.è uscito anzitempo per dolore da sovraccarico alsinistro. Mario Rui ha fatto terapie. Proprio oggi era ...