Napoli | oggi inizia il ritiro a Castel di Sangro | i convocati di Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 luglio 2023)ildeldi: dopo la prima parte della preparazione a Dimaro, da questo pomeriggio gli azzurri saranno in Abruzzo. Rudiha già ben in mente come migliorare la squadra e hato a provare anche i nuovi dettami tecnico-tattico che ha in serbo per la squadra Campione d’Italia. Dopo le prime due amichevoli, poco indicative del nuovoche sta nascendo, in terra abruzzese gli azzurri scenderanno in campo per ben 4 amichevoli IPERDILa SSCha diramato la lista deiper ildidi, che vedrà ...