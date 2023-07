Napoli | Lobotka interrompe l’allenamento | dolore al ginocchio sinistro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Primo giorno di allenamento per ila Castel di Sangro. Come riporta il club, il gruppo azzurro dopo una prima fase di attivazione a bordo campo e lavoro atletico ha svolto esercitazione tecnica con finalizzazione nelle porte piccole. In particolare, c’è da monitorare lo stato di salute di Stanislav, uscito anzitempo perda sovraccarico al, mentre Mario Rui ha fatto terapie. Al Patini domani amichevole contro la squadra turca dell’Hatayspor alle ore 18.30. SportFace.

... con il racconto delle partite, le gesta, i retroscena e le dichiarazioni di tutti gli eroi dello scudetto appena vinto dal. Da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim esino a Di Lorenzo, ...Si è dovuto fermare Stanislav, uscito anzitempo dal campo per un problema. Come sottolinea la SSC, per lui si tratta di un dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro.Infortunio: comunicato SSCStanislavè uscito anzitempo dal campo per infortunio, ecco quanto si legge nel comunicato della SSC: CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

Napoli, si ferma Lobotka in allenamento: il report medico Fantacalcio ®

Si complica in casa Napoli la pista Kevin Danso. Il Lens, infatti, per bocca del suo dg, Arnaud Pouille, ha blindato il centrale austriaco, che avrebbe già trovato l'accordo con gli azzurri per sostit ...L’attore internazionale di Matrix, Keanu Reeves, è atterrato oggi all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, suscitando l’entusiasmo dei presenti che hanno colto l’opportunità di scattare foto e selfie ...