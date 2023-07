Napoli | infortunio Mario Rui | i tempi di recupero e le partite che salterà

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non arrivano buone notizie in casaRui nel corso dell'amichevole dello scorso 24 luglio contro la Spal ha riportato una distrazione...

Un vero e proprio restyling in attacco . Complice anche l'di Gianluca Lapadula alla caviglia e che ne avrà per diversi mesi, il Cagliari punta a ... fatta con il. Ecco tutti gli ...IL COMUNICATO - Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all'rimediato nel corso dell'amichevole- SPAL, hanno evidenziato una distrazione di ...Il Calcioha comunicato ufficialmente l'entità dell'occorso a Mario Rui nel corso dell'amichevole disputata il 24 luglio 2023 a Dimaro contro la Spal ( risultato finale di 1 - 1 ), che l'ha ...

Napoli, infortunio Mario Rui: il comunicato Fantacalcio ®

Il Napoli perderà un top per le prossime settimane: da pochi minuti è apparso il comunicato ufficiale, quando rientreràNiente di buono in casa Napoli, che perde Mario Rui per la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro. Tramite i propri canali, il club partenopeo ha comunicato l’esito degli esami strumentali ...