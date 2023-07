Napoli | in carcere ma percepivano il reddito di cittadinanza | 23 indagati

A scoprire i casi sono stati i finanzieri della compagnia di Casalnuovo di, che hanno confrontato le informazioni pervenute daldi Secondigliano con le risultanze delle banche dati ...... perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza diche ha sequestrato ...Rolando Alvarez, attualmente inper una condanna a 26 anni. Padre Pepe, originario di, sta per compiere 84 anni e stava vivendo una sorta di pensione nella comunità, dopo aver dato un ...

In carcere ma percepivano il reddito di cittadinanza: 23 indagati NapoliToday

Intascavano il reddito di cittadinanza illecitamente, perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere: ...Intascavano il reddito di cittadinanza illecitamente, perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere: è quanto ha scoperto ...