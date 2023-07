Napoli | i convocati di Garcia per il ritiro di Castel di Sangro | tutto il programma

Società Sportiva Calcio, idi Rudi Garcia per il ritiro di Castel di Sangro La seconda partita è invece prevista per mercoledì 2 agosto, contro gli spagnoli del Girona Futbol Club, ......30 Dimaro (Tn) 20/07/2023 - amichevole /- Anaune Val di Non / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Rudi Garcia Ilha comunicato idi mister Garcia per la prossima ...Al tavolo Regione, sindaci, Eav, Anas e Capitaneria di porto. Nell'ordine del giorno anche la Statale Sorrentina e le vie del ...Il Napoli campione d'Italia svolgerà la seconda parte del ritiro pre campionato a Castel di Sangro dove svolgerà la preparazione dal 28 luglio all'11 agosto. Gli azzurri giocheranno 4 amichevoli inter ...Sant’Arpino (Caserta) – Dopo la sua estromissione dalla maggioranza consiliare, il consigliere Domenico Cammissa risponde per le rime al sindaco Ernesto Di ...