Napoli | Garcia blocca il trasferimento di un azzurro | ecco di chi si tratta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilsi appresta a entrare nella seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, con il neo tecnico francese Rudial timone. L’allenatore sta mettendo a punto con scrupolo la nuova stagione, dedicando particolare attenzione anche alle operazioni di mercato. Tra i protagonisti delletive si annovera il giovane terzino Alessandro Zanoli. Il calciatore degli azzurri è reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, club con cui si è messo in mostra collezionando 22 presenze e 2 gol. Il promettente terzino, nel corso del ritiro di Dimaro, ha fatto una buona impressione a mister Rudi. Il tecnico starebbe pensando anche a lui nel ruolo di vice Di Lorenzo.si prende del tempo per valutare Zanoli, in stand-by lativa per Faraoni Visto il buono ...

... il difensore austriaco del Lens al centro di voci di mercato che coinvolgono il. È infatti uno dei profili seguiti per raccogliere l'eredità di Kim , pare sia il preferito da Rudi...Neanche una settimana con il gruppo al completo a Dimaro, con tutti i nazionali, con il veroinsomma, e appena 45 minuti con i nove/undicesimi della squadra che verosimilmente esordirà a Frosinone il 19 agosto : sarà il ritiro di Castel di Sangro, in programma da oggi al 12 agosto, a ...Tra le novità più interessanti deldic'è la posizione di Raspadori "Rudi ha parlato di varianti, di capacità di cambiare il sistema in corsa e di adattabilità. E forse la prova con la ...

Si intravede il Napoli di Garcia: Kvara come Gervinho e Di Lorenzo come Maicon (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Altra situazione aperta è quella relativa al ruolo di vice Di Lorenzo. Alessandr o Zanoli ha impressionato Garcia in ritiro, a Dimaro, e ciò significa che il tecnico s’è preso ancora un po’ di tempo p ...Il Corriere dello Sport dedica spazio al mercato del Napoli e ai possibili obiettivi a centrocampo: "Si vedrà. per quel che riguarda il centrocampista fisico, esigenza manifestata da Garcia per dare u ...